ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 12:35
Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потепління слід очікувати у найближчу суботу

Погода в Україні: потепління слід очікувати у суботу, 23 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook

Як зазначаэться, завтра, 20 березня, вплив на погоду на території Європи здійснюватиме антициклон Hannelore, який принесе сонячну погоду. 

В Україні опадів теж не очікується, лише атмосферний фронт далекого циклону Igor зачепить слабкими дощами центральні та північні області, а вночі - західні (у Карпатах ймовірний мокрий сніг) та ввечері - Харківську. 

Температура повітря на Заході, Півночі, у Центрі вдень у середу очікується +6+9 градусів, на Півдні, Сході та в районах центрального Дніпра +10+16 градусів.
Тобто, лінія із температурою +10 градусів буде проходити між цими районами.

У Києві 20 березня буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ. Найближчої ночі 0+2 градуси, завтра вдень +6+8 градусів.

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

РБК-Україна писало, що Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей 19 березня. 

Раніше повідомлялося, що 19 березня в Україні місцями пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +16. 

Кліматологи констатували скорочення літа в Україні до двох місяців Кліматологи дали прогноз до кінця весни
Новини України Погодапотепление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся