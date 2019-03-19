Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потепління слід очікувати у найближчу суботу

Погода в Україні: потепління слід очікувати у суботу, 23 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Як зазначаэться, завтра, 20 березня, вплив на погоду на території Європи здійснюватиме антициклон Hannelore, який принесе сонячну погоду.

В Україні опадів теж не очікується, лише атмосферний фронт далекого циклону Igor зачепить слабкими дощами центральні та північні області, а вночі - західні (у Карпатах ймовірний мокрий сніг) та ввечері - Харківську.

Температура повітря на Заході, Півночі, у Центрі вдень у середу очікується +6+9 градусів, на Півдні, Сході та в районах центрального Дніпра +10+16 градусів.

Тобто, лінія із температурою +10 градусів буде проходити між цими районами.

У Києві 20 березня буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ. Найближчої ночі 0+2 градуси, завтра вдень +6+8 градусів.

РБК-Україна писало, що Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей 19 березня.

Раніше повідомлялося, що 19 березня в Україні місцями пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +16.