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Меркель відвідає Україну 1 листопада

Новини » Політика    26.10.2018 - 13:56
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

В рамках візиту Меркель зустрінеться з Порошенком

Офіційний представник уряду Німеччини Ульріке Деммер заявила, що канцлер Німеччини Ангела Меркель 1 листопада 2018 року відвідає Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, в рамках візиту в Київ Меркель, зокрема, проведе зустріч з президентом України Петром Порошенко. Відзначається, що в ході зустрічі планується обговорення "ходу реалізації мінських домовленостей" та ситуації в зоні конфлікту на сході України

"У центрі переговорів будуть двосторонні відносини",- сказала Деммер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко на нараді керівників закордонних дипустанов повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у листопаді відвідає Україну. Після цього, в жовтні, Порошенко провів телефонну розмову з Меркель, в ході якої співрозмовники обговорили порядок денний візиту канцлера в Україну.

Додамо, раніше Меркель заявляла, що антиросійські санкції ЄС будуть залишатися в силі, поки не буде прогресу в реалізації мінських угод про перемир'я на сході України.

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