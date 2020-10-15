У Києві завтра пройдуть масштабні антитерористичні навчання

Фото: СБУ (СБУ у м. Києві/facebook)

В п’ятницю, 16 жовтня, Служба безпеки України разом з посольством Ізраїлю проведе масштабні антитерористичні навчання у Києві. Навчання відбуватимуться у Печерському та Деснянському районах.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Тренування відбуватимуться за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

У відомстві попереджають про тимчасове обмеження руху транспорту і пішоходів та перевірку документів.

"СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Мешканців міста закликають дотримуватись правил особистої безпеки.

Нагадаємо, наприкінці вересня координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України провела масштабні навчання на військових об`єктах Львівської області.

Тоді ж СБУ, Національна поліція та ЗСУ провели спільні навчання у Сумах.