В Киеве завтра пройдут масштабные антитеррористические учения

Фото: СБУ (СБУ в г.Киеве/facebook)

В пятницу, 16 октября, Служба безопасности Украины вместе с посольством Израиля проведет масштабные антитеррористические учения в Киеве. Учения будут проходить в Печерском и Деснянском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Тренировки будут проходить с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

В ведомстве предупреждают о временном ограничении движения транспорта и пешеходов и проверку документов.

"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - говорится в сообщении.

Жителей города призывают соблюдать правила личной безопасности.

Напомним, в конце сентября координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины провела масштабные учения на военных объектах Львовской области.

Тогда же СБУ, Национальная полиция и ВСУ провели совместные учения в Сумах.