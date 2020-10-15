В Киеве завтра пройдут масштабные антитеррористические учения

В пятницу, 16 октября, Служба безопасности Украины вместе с посольством Израиля проведет масштабные антитеррористические учения в Киеве. Учения будут проходить в Печерском и Деснянском районах.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Тренировки будут проходить с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
В ведомстве предупреждают о временном ограничении движения транспорта и пешеходов и проверку документов.
"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - говорится в сообщении.
Жителей города призывают соблюдать правила личной безопасности.
Напомним, в конце сентября координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины провела масштабные учения на военных объектах Львовской области.
Тогда же СБУ, Национальная полиция и ВСУ провели совместные учения в Сумах.