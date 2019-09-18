У Києві завтра похолодає до +6

Погода в Києві завтра, 19 вересня, погіршиться, очікуються дощі і похолодання до +6 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

За прогнозами синоптиків, завтра у столиці вночі без опадів, вдень очікується невеликий дощ. Вітер поривчастий.

Температура повітря вночі становитиме +6 +8, а вдень +13 +15 градусів.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні, 18 вересня, очікуються дощі у всіх областях, крім Миколаївської. У Волинській, Рівненській та Львівській областях температура повітря вдень становитиме +12, а на півдні країни стовпчики термометрів вдень прогріються +18 +20 градусів. У Криму також можливі дощі, температура повітря вдень становитиме +19 +21 градусів.

Зазначимо, що сьогодні вранці в Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, пориви вітру складають 5-6 м/с. Крім того, температура повітря впала до нуля градусів.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко повідомила. що потепління в Україні слід очікувати в кінці вересня.

Крім того, завтра, 19 вересня в Україні було оголошено штормове попередження, збережуться сильні пориви вітру, які будуть досягати 15-20 м/с.