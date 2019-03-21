У Києві завтра очікується сильний вітер

Погода в Києві: завтра, 22 березня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

РБК-Україна писало, що синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 22 березня 2019 року. За даними синоптиків, завтра в північних, центральних і східних областях, в Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки).

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко потепління слід очікувати у суботу, 23 березня.

Загалом навесні 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні.