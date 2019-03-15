У Києві завтра очікується сильний вітер

Вдень повітря прогріється до +6-8 градусів

Погода в Киеве: днем 16 марта и ночью 17 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным Украинского гидрометцентра, в столице в субботу будет облачно с прояснениями, днем дождь. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

РБК-Украина писало, что завтра, 16 марта, в большинстве областей погода будет неблагоприятной. В Украину придет циклон с дождями и штормовым ветром.

Напомним, в понедельник, 11 марта, из-за сильного ветра в Киеве сорвало крыши домов и попадали деревья.Так, на остановке Ивана Шевцова упало сухое дерево, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, дерево упало на улице Дегтяревской на велосипедиста. Парень сильно пострадал.

С 16-18 марта в Киеве ожидается повышение температуры до +12+18 градусов. С 20 марта температура воздуха снова немного снизится.