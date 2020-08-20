У Києві завтра очікується гроза

Фото: негода в Києві (РБК-Україна)

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

У п'ятницю, 21 серпня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Завтра вдень у столиці очікуються грози.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці нагадують, що під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, закрити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

Раніше повідомлялося, що завтра у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях прогнозуються грози.

Крім того, 20 серпня дощі очікуються на заході України, а також в центрі; температура повітря в регіонах очікується від +23 до +34.