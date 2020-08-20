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В Киеве завтра ожидается гроза

Киев, Четверг 20 августа 2020 17:26
В Киеве завтра ожидается гроза
Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Синоптики объявили первый уровень опасности

В пятницу, 21 августа, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Завтра днем в столице ожидаются грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

Ранее сообщалось, что завтра в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируются грозы.

Кроме того, 20 августа дожди ожидаются на западе Украины, а также в центре; температура воздуха в регионах ожидается от +23 до +34.

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