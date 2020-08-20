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Дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні

Четвер 20 серпня 2020 08:00
Дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Найспекотніше буде на півдні країни

Сьогодні, 20 серпня, дощі вкриють усі західні області України, а також вони спостерігатимуться у центрі. Температура повітря в регіонах очікується від +23 до +34 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі сьогодні йтимуть у всіх західних регіонах і в Житомирській області. В усіх інших областях очікується помірна хмарність, однак без опадів.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +23 до +27, а вночі вона опуститься до +13 +16.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +28 +32 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +18.

У східних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від +28 до +34, а вночі від +13 до +20.

Дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 20 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області буде спекотно та без опадів. Температура повітря коливатиметься від +29 до +32, а вночі від +13 до +18.

Дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 20 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні синоптики оголосили штормове попередження в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах +19 +24 тепла, а в горах до +17 градусів.

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