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Україну завтра накриють грози

Україна, Четвер 20 серпня 2020 15:07
Україну завтра накриють грози
Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві та області очікуються грози

Погода в Україні у п'ятницю, 21 серпня, погіршитися. Синоптики прогнозують грози.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В п'ятницю вдень у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях прогнозуються грози.

Також завтра вдень грозова активність очікується в Києві і області. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також сьогодні, 20 серпня, грози очікуються в західних областях країни.

Нагадаємо, сьогодні дощі очікуються на заході України, а також в центрі; температура повітря в регіонах очікується від +23 до +34.

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