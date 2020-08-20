Україну завтра накриють грози

Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

У Києві та області очікуються грози

Погода в Україні у п'ятницю, 21 серпня, погіршитися. Синоптики прогнозують грози.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В п'ятницю вдень у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях прогнозуються грози.

Також завтра вдень грозова активність очікується в Києві і області. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також сьогодні, 20 серпня, грози очікуються в західних областях країни.

Нагадаємо, сьогодні дощі очікуються на заході України, а також в центрі; температура повітря в регіонах очікується від +23 до +34.