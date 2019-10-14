У Києві завтра обмежать рух проспектом Перемоги: схема об'їзду

У Києві у вівторок, 15 жовтня, частково обмежать рух автомобільного транспорту проспектом Перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, завтра у зв'язку з роботами зі зведення Шулявського шляхопроводу частково обмежать рух транспорту проспектом Перемоги. Також КМДА опублікувала схему об'їзду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 14 жовтня у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський", а також акціями до Дня захисника України перекриють рух транспорту центральними вулицями міста. Рух вулицями буде відновлений о першій годині 15 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що завтра, 15 жовтня, у Києві діятиме обмеження руху автотранспорту на Наддніпрянському шосе. Обмеження діятиме в два етапи - з 10:00 до 11:00 в напрямку мосту Патона і з 12:00 до 13:00 в напрямку Крочуватого. Поблизу станції метро "Видубичі" вестимуть роботи з прокладання електрокабеля.

Крім того, у столиці на естакаді Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту у бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.