У Києві завтра можуть змінити режим роботи трьох станцій метро

Завтра у Києві, 15 вересня, можливі зміни в роботі метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Повідомляється, що 15 вересня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Десна" (Чернігів), вірогідні зміни в роботі столичного метрополітену.

зокрема, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, у зв'язку з візитом в Україну президента Словаччини Зузани Чапутовой в Києві в понеділок, 16 вересня, імовірні обмеження дорожнього руху у Києві. Обмеження рухи можливі в декількох районах Києва.

Додамо, у Києві в період з 13 по 16 вересня у зв'язку з проведення Дня подяки обмежать рух транспорту по Хрещатику. Так, обмеження руху транспорту діятиме від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівській. Обмеження будуть діяти з 20:00 п'ятниці, 13 вересня, до 7 годин ранку 16 вересня.