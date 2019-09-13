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У Києві на вихідних обмежать рух Хрещатиком

Новини » Суспільство    13.09.2019 - 19:19
У Києві на вихідних обмежать рух Хрещатиком
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятиме до ранку понеділка, 16 вересня

У Києві у період з 13 по 16 вересня у зв'язку з проведення Дня подяки обмежать рух транспорту Хрещатиком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру організації дорожнього руху у Facebook.

Як повідомляється, обмеження руху транспорту діятиме від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської. Обмеження діятимуть з 20:00 п'ятниці, 13 вересня, до 7-ї години ранку 16 вересня.

У Києві на вихідних обмежать рух Хрещатиком

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у період 14-15 вересня обмежать рух транспорту на естакаді Південного мосту. У напрямку Лівого берега виконуватимуть аварійний ремонт деформаційного шва. Обмеження діятиме до 7:00 неділі, 15 вересня.

Також РБК-Україна писало, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня до 10 листопада.

Додамо, що з 1 вересня 2019 року в Україні почали діяти нові норми щодо проектування доріг загального користування. Новими нормами передбачено обов’язкове звуження крайніх лівих смуг руху на найбільших трасах (дорогах І категорії) при їх новому будівництві - до 3,5 м замість 3,75 м.

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