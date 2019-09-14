В Киеве завтра могут изменить режим работы трех станций метро

Завтра в Киеве, 15 сентября, возможны изменения в работе метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Сообщается, что 15 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Десна" (Чернигов), вероятны изменения в работе столичного метрополитена.

В частности, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в связи с визитом в Украину президента Словакии Зузаны Чапутовой в Киеве в понедельник, 16 сентября, вероятны ограничения дорожного движения в Киеве. Ограничения движения возможны в нескольких районах Киева.

Добавим, в Киеве в период с 13 по 16 сентября в связи с проведение Дня благодарности ограничат движение транспорта по Крещатику. Так, ограничение движения транспорта будет действовать от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской. Ограничения будут действовать с 20:00 пятницы, 13 сентября, до 7 часов утра 16 сентября.