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У Києві закриють рух на пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні

Новини » Суспільство    16.05.2019 - 21:27
У Києві закриють рух на пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 8:00 20 травня до 20 серпня у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на пішохідному мосту на вулиці Інститутській буде закрито рух для пішоходів

У Києві з 20 травня закриють рух на перехідному мосту на вулиці Інститутській (Алея Героїв Небесної Сотні). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 8:00 20 травня до 20 серпня у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на пішохідному мосту на вулиці Інститутській буде закрито рух для пішоходів.

"Корпорація просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 15 травня в рамках ремонтних робіт починаються підготовчі роботи по ремонту дорожнього покриття на вулиці Світлою на ділянці від вулиці Автопарковой до вулиці Євгенія Харченко. Під час виконання робіт буде частково обмежено рух транспорту.

Крім того, у Києві 16 та 17 травня, з 08:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтом на вулиці Березняківська на ділянці від будинку № 26 до Дніпровській набережній частково обмежать рух транспорту.

Також з 7:00 17 травня до 09:00 18 травня у зв'язку з ремонтними роботами на вулицях Вільямса та Максимовича буде частково обмежено рух транспорту.

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