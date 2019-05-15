У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Березняківська

Ілюстративне фото (kyiv.npu.gov.ua)

16 і 17 травня, з 08:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтом на вулиці Березняківська на ділянці від будинку № 26 до Дніпровській набережній частково обмежать рух транспорту

У Києві 16 та 17 травня частково обмежать рух транспорту на вулиці Березняківській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, 16 і 17 травня, з 08:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтом на вулиці Березняківська на ділянці від будинку № 26 до Дніпровській набережній частково обмежать рух транспорту.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині зазначеної ділянки, щоб не заважати дорожнім роботам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 16 травня, з 08:00 до 18:00 у зв'язку з фрезеруванням старого покриття на вулиці Наталії Ужвій буде частково обмежено рух транспорту.

Крім того, з 15 травня обмежать рух транспорту на вулиці Світла у Дарницькому районі столиці у зв'язку з підготовчими роботами по ремонту дорожнього покриття.

Також у двох столичних районах під час ремонтних робіт знайшли боєприпаси часів Другої світової війни.13 травня на вулиці Світла, 3-Д під час проведення робіт на будівництві виявили два артилерійських снаряди Д-107. А в Дніпровському районі на вулиці Спортивна, під час проведення земляних робіт на території приватної садиби виявили мінометну міну Д-120.