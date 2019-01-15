Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні 15 січня очікуються хуртовини і сильний вітер

В Україні сьогодні, 15 січня, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 15 січня вночі та вранці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовини (IV рівень небезпеки, жовтий). Такі ж метеоумови очікуються в Києві та Київській області.

Нагадаємо, як раніше писав Styler, на Україну насувається атмосферний фронт північного циклону "Флоренц", який принесе з собою значне погіршення погоди в кількох областях країни. Зокрема, на сході та півдні України пройдуть дощі з мокрим снігом, у західних областях випаде сніг.

На півночі і в центрі України удень без істотних опадів, максимум, місцями невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від -10 вночі до +3 вдень. Крім того, синоптики відзначили, що 17-18 січня очікується чергове потепління, а з 21 січня в Україні суттєво похолодає.

Відзначимо, в Карпатах станом на 14 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягала 138 см.