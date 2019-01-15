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В Києві сьогодні очікується ожеледиця та сніг

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 09:21
В Києві сьогодні очікується ожеледиця та сніг
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зранку очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У Києві сьогодні, 15 січня, очікується невеликий сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За прогнозом Українського Гідрометцентру, вранці в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Окрім того, 15 січня синоптики прогнозують хмарність, вітер південний, 7-12 м/с, температура вдень 2-4° морозу.

Пішоходів та водіїв закликають бути максимально обережними, власників приватних авто - за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати транспортні засоби обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні сьогодні, 15 січня, очікується погіршення погодних умов

Як писав Styler, на Україну насувається атмосферний фронт північного циклону "Флоренц", який принесе з собою значне погіршення погоди в кількох областях країни. Зокрема, на сході та півдні України пройдуть дощі з мокрим снігом, у західних областях випаде сніг.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -4 У Києві завтра очікується хуртовина та сніг
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