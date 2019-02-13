У Києві завтра буде невеликий сніг

Температура вночі від -1 до -3 градусів, вдень до +2

В Киеве завтра, 14 февраля, небольшой снег, днем с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В четверг синоптики прогнозируют облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м / с, на дорогах местами гололедица. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем от 0 до +2.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, в Украине в некоторых областях завтра, 14 февраля, ожидается снег.

Добавим, что в столице Украины 13 февраля без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -1 до -3, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

По состоянию на утро 13 февраля снегопад в Украине частично ограничил движение в трех областях. В частности, умеренный снег наблюдается в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Снег с дождем продолжается в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.