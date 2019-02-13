Завтра в Україні очікується сніг

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сніг очікується в північних, центральних і західних областях країни

В Україні в деяких областях завтра, 14 лютого, очікується сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, 14 лютого у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях невеликий сніг, місцями з дощем. У Карпатах вночі помірний сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний і західний, 5-10 м / с, в Карпатському регіоні окремі пориви 15-20 м / с.

Температура вночі від -1 до -6 градусів, у західних областях близько 0, вдень від -2 до +3, на заході та півдні країни 0 до +5.

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, станом на ранок 13 лютого снігопад в Україні частково обмежив рух у трьох областях. Зокрема, помірний сніг спостерігається у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Сніг з дощем триває у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 13 лютого в шести областях України знеструмленими 188 населених пунктів.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, у Карпатах сьогодні збережеться значна лавинна небезпека.