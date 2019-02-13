Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від 0 до +2

Погода на сьогодні: 13 лютого 2019 року на території України без опадів, температура повітря вдень підніметься до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході істотних опадів не очікується, температура повітря вдень від 0 до +3, вночі від -1 до -5. На півночі України вдень від 0 до +3, вночі від -1 до -4. В центрі вдень від 0 до +4, вночі від 0 до -3.

У східних областях без опадів, температура вдень від +1 до +4, вночі від -2 до +1. На півдні України вдень від +1 до +5, вночі від -1 до +4. У Криму вдень від +4 до +6, вночі від +2 до +4.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 13 лютого без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області