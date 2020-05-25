У Києві запрацював метрополітен

Метрополітен Києва відновив свою роботу після закриття у зв'язку із карантином через поширення коронавірусу. Поїзди почали курсувати 25 травня, як і було заплановано.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Підземний пасажирський транспорт столиці відновив роботу після двомісячної перерви. Зараз поїзди курсують згідно з графіком. На станції пасажирів допускають у масках, працівники метро нагадують про дотримання безпечної дистанції. Станом на 6:30 ранку черг та підвищеного пасажиропотоку зафіксовано не було.

Зазначимо, що міська влада рекомендувала відкривати метрополітен за умови дотримання санітарних норм. Зокрема, кожні три години в салонах транспортних засобів повинні проводити дезінфекцію в електродепо і пунктах технічного обслуговування. Так само щотри години дезінфекцію повинні проводити на на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену.

Фото: метро Києва запрацювало 25 травня (РБК-Україна)

Нагадаємо, Київська міська держадміністрація раніше наголошувала, що у разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней.