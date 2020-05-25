В Киеве заработал метрополитен

Метрополитен Киева восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Поезда начали курсировать 25 мая, как и было запланировано.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Подземный пассажирский транспорт столицы возобновил работу после двухмесячного перерыва. Сейчас поезда курсируют согласно графику. На станции пассажиров допускают в масках, работники метро напоминают о соблюдении безопасной дистанции. По состоянию на 6:30 утра очередей и повышенного пассажиропотока зафиксировано не было.

Отметим, что городская власть рекомендовала открывать метрополитен при условии соблюдения санитарных норм. В частности, каждые три часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию в электродепо и пунктах технического обслуживания. Также каждые три часа дезинфекцию должны проводить на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена.

Фото: метро Киева заработало 25 мая (РБК-Украина)

Напомним, Киевская городская госадминистрация ранее подчеркивала, что в случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний.