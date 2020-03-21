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У кожній одиниці транспорту Києва чергуватимуть два поліцейських, - КМДА

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 17:08
У кожній одиниці транспорту Києва чергуватимуть два поліцейських, - КМДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці перевірятимуть наявність дозволів на проїзд і стежитимуть за дотриманням санітарних правил

З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме при наявності пропуску виключно працівників критичної інфраструктури міста, водночас в кожній одиниці транспорту чергуватимуть поліцейські. Про це йдеться в протоколі №16 Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Відповідно до пунктів 10.2 та 11.2 протоколу, в кожній одиниці транспорту, який курсуватиме за визначеними маршрутами, повинні перебувати два співробітники поліції і як мінімум один співробітник "Муніципальної варти".

До обов'язків цих працівників входитиме перевірка відповідних документів у пасажирів та наявність засобів індивідуального захисту.

У кожній одиниці транспорту Києва чергуватимуть два поліцейських, - КМДА

Фото: протокол №16 (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що перевозитимуть лише медпрацівників, рятувальників, правоохоронців, працівників продуктових магазинів, аптек і стратегічних підприємств.

РБК-Україна писало, що 20 березня у Києві оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавіруса. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, режим НС покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

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