ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві запасу масок вистачає на 7-10 днів, - КМДА

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 10:43
У Києві запасу масок вистачає на 7-10 днів, - КМДА
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Київська влада домовилися з декількома виробниками про перебудову виробництва для забезпечення масками громадян

У Києві запасу медичних масок може вистачити на 7-10 днів. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, стратегічних запасів достатньо, щоб забезпечити лікарні, проте їх необхідно постійно поповнювати.

"У нас є стратегічні запаси, лікарні ми, звичайно, забезпечимо. Але цього запасу достатньо, грубо кажучи, на сім-десять днів. Їх потрібно постійно поповнювати", - повідомив Поворозник.

Також він зазначив, що КМДА знайшла кілька виробників, які перебудують виробництво і забезпечать частина Києва масками. В першу чергу масками будуть забезпечуватися ті, хто контактують з великою кількістю людей.

"Просто на все це потрібен час. Поки що у нас немає такої кількості масок, щоб ми їх відправили в аптечну мережу", - сказав Поворозник.

Раніше РБК-Україна писало, що у КМДА прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в столиці. Документи зараз проходять юридичні процедури.

Також повідомлялося, що київська влада допускають продовження карантину після 3 квітня. При цьому, за словами Поворозника, все буде залежати від ситуації і того, наскільки свідомо громадяни будуть ставитися до тих заходів, які сьогодні введені.

Зазначимо, станом на 26 березня в Україні зафіксували 26 випадків коронавіруса. Три з них були летальними. У Києві виявлено 3 випадки COVID-19, ще два - у Київській області.

Коронавірус в Україні: МОЗ отримав 316 підозр, 26 підтвердили Кількість підозр на коронавірус у Закарпатській області зросла
Новини України КиївКиївмаскаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся