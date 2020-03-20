У Києві запасу масок вистачає на 7-10 днів, - КМДА

Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Київська влада домовилися з декількома виробниками про перебудову виробництва для забезпечення масками громадян

У Києві запасу медичних масок може вистачити на 7-10 днів. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, стратегічних запасів достатньо, щоб забезпечити лікарні, проте їх необхідно постійно поповнювати.

"У нас є стратегічні запаси, лікарні ми, звичайно, забезпечимо. Але цього запасу достатньо, грубо кажучи, на сім-десять днів. Їх потрібно постійно поповнювати", - повідомив Поворозник.

Також він зазначив, що КМДА знайшла кілька виробників, які перебудують виробництво і забезпечать частина Києва масками. В першу чергу масками будуть забезпечуватися ті, хто контактують з великою кількістю людей.

"Просто на все це потрібен час. Поки що у нас немає такої кількості масок, щоб ми їх відправили в аптечну мережу", - сказав Поворозник.

Раніше РБК-Україна писало, що у КМДА прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в столиці. Документи зараз проходять юридичні процедури.

Також повідомлялося, що київська влада допускають продовження карантину після 3 квітня. При цьому, за словами Поворозника, все буде залежати від ситуації і того, наскільки свідомо громадяни будуть ставитися до тих заходів, які сьогодні введені.

Зазначимо, станом на 26 березня в Україні зафіксували 26 випадків коронавіруса. Три з них були летальними. У Києві виявлено 3 випадки COVID-19, ще два - у Київській області.