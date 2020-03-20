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В Киеве запаса масок хватает на 7-10 дней, - КГГА

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 10:43
В Киеве запаса масок хватает на 7-10 дней, - КГГА
Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

Киевские власти договорились с несколькими производителями о перестройке производства для обеспечения масками граждан

В Киеве запаса медицинских масок может хватить на 7-10 дней. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, стратегических запасов достаточно, чтобы обеспечить больницы, однако их необходимо постоянно пополнять.

"У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять", - сообщил Поворозник.

Также он отметил, что КГГА нашла несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат часть Киева масками. В первую очередь масками будут обеспечиваться те, кто контактируют с большим количеством людей.

"Просто на все это нужно время. Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть", - сказал Поворозник.

Ранее РБК-Украина писало, что в КГГА приняли решение о введение чрезвычайной ситуации в столице. Документы сейчас проходят юридические процедуры.

Также сообщалось, что киевские власти допускают продление карантина после 3 апреля. При этом, по словам Поворозника, все будет зависеть от ситуации и того, насколько сознательно граждане будут относиться к тем мерам, которые сегодня введены.

Отметим, по состоянию на 26 марта в Украине зафиксировали 26 случаев коронавируса. Три из них стали летальными. В Киеве выявлено 3 случая COVID-19, еще два - в Киевской области.

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