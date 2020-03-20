ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В КМДА допускають продовження карантину після 3 квітня

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 09:34
В КМДА допускають продовження карантину після 3 квітня
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Карантин в Києві має закінчитись 3 квітня

Київська влада допускає продовження карантинних заходів через коронавірус після 3 квітня. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи допускає він, що карантинні заходи можуть бути продовжені, Поворозник відповів: "Так".

"Усе буде залежати від того, наскільки ми свідомо будемо ставитися до тих заходів, які сьогодні запроваджені. Якщо ми сьогодні будемо дотримуватися встановлених правил - сидіти вдома, виходити лише за продуктами і при цьому тримати дистанцію від людей - тоді це буде один сценарій. Тоді це може завершитися на початку квітня", - розповів він.

За його словами, якщо люди будуть безвідповідально ставитись, наприклад, відпускати дітей у комп'ютерний клуб - то ситуація буде зовсім інша.

"І в такому випадку прогнозувати, коли закінчаться обмежувальні заходи, складно", - додав він.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливі варіанти подовження карантину через коронавірус після закінчення цього періоду 3 квітня.

Також заступник голови патрульної поліції України Олексій Білошицький раніше повідомив, що в Україні почнуть діяти більш жорсткі заходи через порушення умов карантину з 20 березня. Наразі поліцейські лише попереджають про наслідки таких порушень.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 20 березня Нацгвардію задіяли у боротьбі з коронавірусом
Новини України КиївКМДАкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся