У Києві "замінували" будівлю апеляційного суду

У Києві в четвер, 16 червня, надійшло повідомлення про мінування приміщення Київського апелляційного суду. Зараз там проводиться евакуація людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

"16 червня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу з проведення правоохоронними органами необхідних дій. Проводиться евакуація працівників і відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що повідомлення про мінування надійшло під час візиту до столиці канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

Також по прибуттю політиків у Київ практично по всій Україні оголосили повітряну тривогу.