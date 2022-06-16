ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві "замінували" будівлю апеляційного суду

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 червня 2022 12:48
У Києві "замінували" будівлю апеляційного суду Фото: Київський апеляційний суд (kas.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Києві в четвер, 16 червня, надійшло повідомлення про мінування приміщення Київського апелляційного суду. Зараз там проводиться евакуація людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

"16 червня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу з проведення правоохоронними органами необхідних дій.
Проводиться евакуація працівників і відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що повідомлення про мінування надійшло під час візиту до столиці канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

Також по прибуттю політиків у Київ практично по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Апелляционный суд Киева
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена