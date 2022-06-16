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В Киеве "заминировали" здание апелляционного суда

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Киев, Четверг 16 июня 2022 12:48
В Киеве "заминировали" здание апелляционного суда Фото: Киевский апелляционный суда (kas.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в четверг, 16 июня, поступило сообщение о минировании помещения Киевского апелляционного суда. Сейчас там проводится эвакуация людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

"16 июня 2022 поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий.
Проводится эвакуация работников и посетителей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сообщение о минировании поступило во время визита в столицу канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги.

Также по прибытию политиков в Киев практически по всей Украине обьявили воздушную тревогу.

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