У Києві лунає повітряна тривога під час візиту Макрона, Шольца та Драгі

У Києві лунає сирена повітряної тривоги. Нині у столиці із візитом перебувають лідери Німеччини, Франції та Італії Олаф Шольц, Еммануель Макрон та Маріо Драгі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Зазначимо, що зараз з візитом у Києві перебувають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Нагадаємо, що коли генсек ООН Антоніу Гуттеріш перебував у Києві, українська столиця зазнала кількох ракетних ударів.Як повідомляли в ДСНС, ракети влучили у дві будівлі, одна з них - житлова. Постраждали цивільні.

Крім того, під час візиту Шарля Мішеля до Одеси Росія також випустила ракети. Тому голові Європейської ради довелось ховатись у бомбосховищі.