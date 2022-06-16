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У Києві лунає повітряна тривога під час візиту Макрона, Шольца та Драгі

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Київ, Четвер 16 червня 2022 10:45
У Києві лунає повітряна тривога під час візиту Макрона, Шольца та Драгі Фото: президент Франції Еманнуель Макрон (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві лунає сирена повітряної тривоги. Нині у столиці із візитом перебувають лідери Німеччини, Франції та Італії Олаф Шольц, Еммануель Макрон та Маріо Драгі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Києві лунає повітряна тривога під час візиту Макрона, Шольца та Драгі

Зазначимо, що зараз з візитом у Києві перебувають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Нагадаємо, що коли генсек ООН Антоніу Гуттеріш перебував у Києві, українська столиця зазнала кількох ракетних ударів.Як повідомляли в ДСНС, ракети влучили у дві будівлі, одна з них - житлова. Постраждали цивільні.

Крім того, під час візиту Шарля Мішеля до Одеси Росія також випустила ракети. Тому голові Європейської ради довелось ховатись у бомбосховищі.

Все що відомо про візит цього тріо - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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