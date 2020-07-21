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Метро, ТРЦ і суд: у Києві перевіряють повідомлення про масове мінування

Київ, Вівторок 21 липня 2020 14:07
Метро, ТРЦ і суд: у Києві перевіряють повідомлення про масове мінування
Фото: київські вибухотехніки (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська

У районі станції метро "Мінська" стався вибух, подробиць поки немає

У Києві рятувальники перевіряють повідомлення про чергове масове мінування. Зокрема, надійшли дзвінки про замінування біля станції метро "Мінська", торгового центру "Ocean Plaza" і в будівлі Апеляційного суду у Солом'янському районі.

Про це РБК-Україна повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У службі повідомили, що повідомлення про замінування досі перевіряються.

"Об 11:32 служба 102 повідомила ДСНС про замінування Апеляційного суду Солом'янського району. Там працюють поліцейські. З приводу станції метро "Мінська". Об 11:41 надійшло повідомлення по лінії 102 про замінування двох кіосків з фастфудом на ринку біля метро. Там на місці працює вибухотехнічна лабораторія МВС", - повідомили в ДСНС.

Крім того, надійшов дзвінок про замінування ТРЦ Ocean Plaza.

"ДСНС проводить евакуацію, вони обгороджують стрічками, не пропускають людей", - додали в службі.

Також стало відомо про те, що біля метро "Мінська" стався вибух. Подробиць поки немає.

Поблизу із станцією метро Мінська таки стався вибух. Поки невідомо, що саме вибухнуло, але нагадаємо, що раніше ми...

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 21 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Києва відправив поліції неправдиве повідомлення про замінування школи, а тим часом намагався підірвати власний будинок, відкривши конфорки.

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