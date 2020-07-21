ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал

Київ, Вівторок 21 липня 2020 17:13
У Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал
Фото: мінування вокзалу в Києві (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Проводиться евакуація працівників та пасажирів

У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу. На даний момент його робота тимчасово органичена.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів вокзалу.

На місці події працюють вибухотехніки, кінологи і співробітники правоохоронних органів.

При цьому відзначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи.

Зазначимо, що це не перший випадок мінування залізничного вокзалу в Києві. Раніше такий випадок стався 14 липня.

Нагадаємо, біля станції метро "Мінська" прогримів вибух, але в результаті ніхто не постраждав.

Крім того, сьогодні правоохоронці перевіряли повідомлення про мінування ТРЦ Ocean Plaza і будівлі Апеляційного суду.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київмінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся