У Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал

Проводиться евакуація працівників та пасажирів
У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу. На даний момент його робота тимчасово органичена.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів вокзалу.
На місці події працюють вибухотехніки, кінологи і співробітники правоохоронних органів.
При цьому відзначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи.
Зазначимо, що це не перший випадок мінування залізничного вокзалу в Києві. Раніше такий випадок стався 14 липня.
Нагадаємо, біля станції метро "Мінська" прогримів вибух, але в результаті ніхто не постраждав.
Крім того, сьогодні правоохоронці перевіряли повідомлення про мінування ТРЦ Ocean Plaza і будівлі Апеляційного суду.