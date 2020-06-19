У Києві "замінували" центральну станцію метро

Фото: станція метро "Площа Льва Толстого" (РБК-Україна)

Анонімне повідомлення про замінування надійшло в п'ятницю вдень

У Києві в п'ятницю вдень, 19 червня, надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв'язку з інцидентом станцію "Площа Льва Толстого" закрили.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Станцію метро "Площа Льва Толстого" і пересадку закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, 3 червня у поліцію надходило повідомлення про масове мінування.

Крім того, 1 червня станцію столичного метрополітену "Арсенальна закрили через замінування мосту Метро.

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Автор: РБК-Україна