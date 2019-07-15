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У Житомирі "замінували" два виші

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 10:58
У Житомирі "замінували" два виші
Фото: Житомирський політехнічний університет (Education.ua)

Поліція проводить евакуацію

Повідомлення про замінування 15 липня надійшло в два житомирських виші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облуправління поліції.

Як повідомляється, в два вузи Житомира надійшли електронні листи з інформацією про мінування. За даними місцевих ЗМІ, "замінували" Житомирський політехнічний університет та Житомирський медичний інститут.

Зараз у вузах працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Житомирського відділу поліції. Також працює вибухотехнічна служба ГУНП, представники екстрених служб, патрульні та представники інших правоохоронних відомств.

“Поліцейські загородили по периметру території потенційної небезпеки, доступ до яких тимчасово обмежено. Також проведена евакуація присутніх в приміщеннях людей. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку руху транспорту", - йдеться в повідомленні.

Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП проводять огляд приміщень і навколишніх територій. Також задіяні службові собаки та спеціальні технічні засоби. Тривають заходи по встановленню авторів тривожних повідомлень.

Нагадаємо, МВС почало перевіряти на фейковість дзвінки про мінування. Щоб не допустити зриву процесу голосування у день виборів, наказом міністра внутрішніх справ було змінено алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Відтепер, рішення про евакуацію після обробки всієї інформації приймає безпосередньо керівник.

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