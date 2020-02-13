Анонім заявив про масове "мінування" Києва, поліція перевіряє

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В місті нібито "замінували" площі, будинки і торговельні центри

У Києві до поліції надійшло повідомлення про мінування практично всього Києва. Про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

Повідомляється, що невідомий повідомив про нібито масове мінування в Києві.

"Близько 14:59 на електронну пошту надійшло анонімне повідомлення про замінування практично всього Києва. Перелік об'єктів дуже великий. Йдеться про площі, будинки, торгові центри та ін.", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в січні в Києві викрили російську "ботоферму", яка займалася псевдомінуванням. СБУ звинуватила у створенні "ботоферми" громадян Росії та переселенців з окупованого Донбасу.

За даними спецслужби, у угруповання було трохи більше 500 активних акаунтів. Через ці профілі його учасники поширювали в соціальних мережах неправдиву інформацію, нагнітали протестні настрої, а також проводили інформаційні атаки на акаунти українських чиновників.

Вчора через "мінування" поїзда Трускавець-Дніпро 13 складів збилися з графіка. Поїзд зупинили на станції "Городище", в результаті 700 пасажирів були евакуйовані. Після перевірки пасажирам дозволили повернутися в поїзд і продовжити поїздку, в цілому він був затриманий на три години.