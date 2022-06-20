У Києві відновили рух транспорту по мостах Метро і Патона
У Києві в понеділок, 20 червня, відновили автомобільний рух по мостах Метро і Патона. Відтепер для автосполучення через Дніпро задіяні всі мости.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
Так, у Києві відсьогодні автомобільне сполучення між лівим і правим берегами здійснюється по:
- Дарницькому мосту;
- Північному мосту;
- Південному мосту;
- мосту Метро;
- мосту Патона.
Стосовно роботи громадського транспорту. По мосту Патона запустять 4 автобусних і 2 тролейбусних маршрутів.
Автобусні маршрути:
- № 51 "ст. м. "Червоний хутір" – ст. м. "Либідська".
- № 55 "Дарницька площа – ст. м. "Палац Спорту".
- № 115 "Контрактова площа – Будинок культури".
- № 118 "ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут".
Тролейбусні маршрути:
- № 43 "Дарницька площа – Кібцентр".
- № 50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська".
Також відновлено роботу тролейбусного маршруту № 36, який курсує від вулиці Північної до станції метро Святошино.
"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісний режим, а також віддавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальникам і автомобілям з гуманітарним вантажем", - написав Кличко.
Як відомо, через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Києва закрила всі автомости через Дніпро. Переправи були взяті під контроль Нацгвардії. Пізніше в столиці частково відновили рух через кілька мостів.
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