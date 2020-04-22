У Києві через спалах COVID-19 закрили на карантин Голосіївський чоловічий монастир

Покровський Голосіївський чоловічий монастир закрили на карантин через спалах коронавірусу. Про це повідомив під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у монастирі зафіксували 12 випадків захворювання на COVID-19.

"Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус - 1 монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезинфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин", - заявив Кличко.

Він також повідомив, що міські служби продовжують обстежувати гуртожитки, підлеглі місту, і в разі необхідності здійснюють там дезінфекцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спалах коронавірусу в столиці. За добу COVID-19 діагностували у 97 киян. Станом на 12:00 22 квітня у столиці підтверджено 989 випадків зараження.

Напередодні на карантин закрили Почаївську Свято-Успенську лавру в місті Почаїв Тернопільської області. Загалом мінімум три церкви і Києво-Печерська лавра стали осередками спалахів коронавірусу в Україні. На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусів. Серед хворих - настоятель монастиря.