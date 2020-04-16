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У МОЗ назвали церкви, які стали осередками коронавірусу

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 21:54
У МОЗ назвали церкви, які стали осередками коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Тернопільській області спалах коронавірусу почався із священника

Щонайменше 3 церкви та Києво-Печерська лавра стали осередками спалахів коронавірусу в Україні. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я в Telegram-каналі.

За даними МОЗ, станом на сьогодні на території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих і настоятель монастиря.

У Заліщиках Тернопільської області спалах коронавірусу розпочався із хворого священника, який, не знаючи про зараження, проводив богослужіння та встиг контактувати приблизно з 500 людьми.

У Мукачево Закарпатської області причиною спалаху коронавірусу стала заражена 69-річна жителька, яка встигла інфікувати щонайменше 19 людей. Жінка, маючи симптоми захворювання, два дні поспіль ходила на службу у Свято-Михайлівський собор.

Крім того, двоє осіб з Миколаївської області заразилися коронавірусом після відвідування богослужіння, на якому були присутні дві інфіковані жінки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо в Івано-Франківській області зараження коронавірусом виявили у трьох священників. Ще у 8 священослужителів підозрюють захворювання на коронавірус. Шестеро з них проходять лікування в медичних установах.

Також РБК-Україна писало про другу смерть від коронавірусу на території Києво-Печерської лаври. Померли один з ченців та архімандрит Нектарій.

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