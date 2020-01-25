У Києві закрили станцію метро "Хрещатик"

Станцію "Хрещатик зранку 25 січня зачинено на вхід та вихід, також не працює пересадка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену".

Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, у Києві у п'ятницю ввечері, 24 січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв'язку з цим тимчасово були закриті станції метро "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна".

Жодних вибухонебезпечних предметів не знайши. Згодом "підземка" відновила роботу у штатному режимі.

РБК-Україна писало, що 10 січня в Києві з-за анонімного дзвінка про мінування станції метро "Майдан Незалежності" і пересадку на "Хрещатик" закрили на вхід і вихід. На території метро проводили перевірку.

Крім того, 30 грудня в Києві після анонімного дзвінка про мінування закрили станцію метро "Хрещатик" і пересадку на "Майдан Незалежності". Правоохоронці отримали анонімний дзвінок про замінування станції метро "Хрещатик". В ході перевірки небезпечних предметів виявлено не було.