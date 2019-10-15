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Від початку "бабиного літа" в Києві встановлені два температурні рекорди

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 15:42
Від початку "бабиного літа" в Києві встановлені два температурні рекорди
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Температура піднялася до 23,8 градусів

У суботу, 12 жовтня, в Києві розпочалося "бабине літо", а вже в неділю температура піднялася до 23,8 градусів тепла, що на 0,4 градусів вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня вперше за 139 років склала 16,6 градусів, що на 0,4 градусів вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1896 році.

"Це перші, але напевно, не останні рекорди цьогорічної осені", - додали метеорологи.

Нагадаємо, "бабиним літом" зазвичай називають відносно тривалий період теплої та сухої погоди. За даними, Центральної геофізичної обсерваторії, найкоротшим за останні роки "бабине літо" було в 2014 році, коли воно тривало лише 6 днів - з 11 до 16 жовтня, а найдовшим в 2012 році - 13 днів - з 25 вересня до 7 жовтня.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура жовтня 2019 року в Україні становитиме 7-12 градусів, в гірських районах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Як зазначили в Укргідрометцентрі, у другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через 8 градусів тепла у бік зниження.

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