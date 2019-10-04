У Києві загорівся супермаркет поблизу метро "Дорогожичі"

У Києві на вулиці Дорогожицькій, недалеко від станції метро, пожежники загасили загоряння даху супермаркету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що до ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу київського гарнізону.

"Загоряння сталося в 15:02, на місце події негайно були направлені рятувальники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибутті на місце виклику вогнеборці встановили, що горить покрівля 1-поверхового магазину. Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

В 15:25 пожежу вдалося локалізувати на площі 100 кв. м, а в 15:32 - ліквідувати.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, в Сумській області в ніч на 27 вересня стався вибух в пекарні міста Шостка. В результаті вибуху газоповітряної суміші постраждали дві працівниці пекарні. Постраждалі з опіками різного ступеня тяжкості були госпіталізовані. Одна з жінок отримала ураження 15% площі тіла, зараз вона в реанімації.

Як повідомляло РБК-Україна, що 19 вересня в Стамбулі (Туреччина) стався потужний вибух на хімічному заводі. В результаті вибуху постраждали 2 рятувальника і кілька працівників підприємства.