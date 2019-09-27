У Сумській області стався вибух у пекарні, є постраждалі

Фото: вибух у пекарні в Сумській області (su.npu.gov.ua)

У лікарню госпіталізовано дві працівниці пекарні

У місті Шостка (Сумська область) в ніч на 27 вересня в пекарні спалахнула газоповітряна суміш, після чого виникла пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

Повідомляється, що на момент інциденту в приміщенні працювало три людини. В результаті в лікарню з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані дві працівниці. Найбільше постраждала 48-річна жінка. Вона отримала ураження 15% площі тіла і зараз знаходиться в реанімації.

Ще одна 47-річна працівниця, госпіталізована з опіками в лікарню. 21-річному юнаку, який також знаходився в приміщенні, медична допомога надана без госпіталізації. В результаті пожежі в будинку повибивало шибки вікон, частково були зруйновані міжкімнатні перегородки і туалет. Пожежу ліквідували рятувальники.

"За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками 2 ч. ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом), в рамках якого проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на з'ясування причин та обставин даної події", - повідомили в поліції.

Фото: вибух у пекарні в Сумській області (su.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 19 вересня в Стамбулі (Туреччина) стався потужний вибух на хімічному заводі, в результаті чого постраждали 2 пожежні і кілька працівників підприємства.

Також РБК-Україна повідомляло, що 17 вересня, на північному сході Італії стався вибух на нафтопереробному заводі. За даними місцевої влади, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Спеціальні служби почали моніторинг показників атмосфери в зоні події. Причини вибуху невідомі.