ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сумській області стався вибух у пекарні, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 13:23
У Сумській області стався вибух у пекарні, є постраждалі
Фото: вибух у пекарні в Сумській області (su.npu.gov.ua)

У лікарню госпіталізовано дві працівниці пекарні

У місті Шостка (Сумська область) в ніч на 27 вересня в пекарні спалахнула газоповітряна суміш, після чого виникла пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

Повідомляється, що на момент інциденту в приміщенні працювало три людини. В результаті в лікарню з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані дві працівниці. Найбільше постраждала 48-річна жінка. Вона отримала ураження 15% площі тіла і зараз знаходиться в реанімації.

Ще одна 47-річна працівниця, госпіталізована з опіками в лікарню. 21-річному юнаку, який також знаходився в приміщенні, медична допомога надана без госпіталізації. В результаті пожежі в будинку повибивало шибки вікон, частково були зруйновані міжкімнатні перегородки і туалет. Пожежу ліквідували рятувальники.

"За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками 2 ч. ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом), в рамках якого проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на з'ясування причин та обставин даної події", - повідомили в поліції.

Фото: вибух у пекарні в Сумській області (su.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 19 вересня в Стамбулі (Туреччина) стався потужний вибух на хімічному заводі, в результаті чого постраждали 2 пожежні і кілька працівників підприємства.

Також РБК-Україна повідомляло, що 17 вересня, на північному сході Італії стався вибух на нафтопереробному заводі. За даними місцевої влади, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Спеціальні служби почали моніторинг показників атмосфери в зоні події. Причини вибуху невідомі.

У Франції вибухнув хімзавод У РФ літак здійснив аварійну посадку, постраждали більше 40 осіб
Новини України постраждаліСумская областьВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся