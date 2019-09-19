У Туреччині стався вибух на хімічному заводі, є постраждалі

Фото: пожежа на хімзаводі у Стамбулі (ahvalnews.com)

Постраждали пожежники та працівники заводу

У Стамбулі (Туреччина) стався потужний вибух на хімічному заводі, в результаті чого постраждали 2 пожежники та декілька працівників підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, спочатку на хімічному заводі в Стамбулі виникла пожежа, яка спричинила вибух одного з металевих баків. В результаті вибуху декілька співробітників заводу отримали опіки, також постраждали двоє пожежників. Про жертв інциденту поки не повідомляли.

Huge explosion at Turkish chemical factory sends a metal tank flying into the air



[tap to expand] https://t.co/mTKVx6MaVA pic.twitter.com/FpM41AcpeA — BBC News (World) (@BBCWorld) September 19, 2019

Наразі невідомо, що саме спричинило пожежу на хімзаводі. Зараз триває ліквідація пожежі.

Нагадаємо, у вівторок, 17 вересня, на північному сході Італії стався вибух на нафтопереробному заводі Eni в Саннаццаро-де-Бургонді. За даними місцевої влади, в результаті вибуху на нафтозаводі ніхто не постраждав. Спеціальні служби почали моніторинг показників атмосфери в зоні події. Причини вибуху невідомі.

Також РБК-Україна писало, що в липні у Китаї стався вибух на хімічному заводі у місті Бенбу. Внаслідок вибуху загинули двоє осіб, ще дев’ятеро дістали поранення. Зокрема, жертвою інциденту став один рятувальник, який боровся з пожежою.