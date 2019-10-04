В Киеве загорелся супермаркет вблизи метро "Дорогожичи"

В Киеве на улице Дорогожицкой, недалеко от станции метро, пожарные потушили возгорание крыши супермаркета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что что к ликвидации пожара было привлечено 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава киевского гарнизона.

"Возгорание произошло в 15:02, на место происшествия немедленно были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии на место вызова огнеборцы установили, что горит кровля 1-этажного магазина. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

В 15:25 пожар удалось локализовать на площади 100 кв. м, а в 15:32 - ликвидировать.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Сумской области в ночь на 27 сентября произошел взрыв в пекарне города Шостка. В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали две работницы пекарни. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Одна из женщин получила поражения 15% площади тела, сейчас она в реанимации.

Как сообщало РБК-Украина, что 19 сентября в Стамбуле (Турция) произошел мощный взрыв на химическом заводе. В результате взрыва пострадали 2 спасателя и несколько работников предприятия.