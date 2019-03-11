У Києві зафіксовано 350 повідомлень про порушення виборчого законодавства

З початку виборчої кампанії в Києві відкрили 27 кримінальних справ

В Киеве, в ходе кампании выборов президента Украины, сотрудники Национальной полиции Украины зафиксировали 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

В общем, с начала избирательной кампании, киевские полицейские составили 48 административных материалов и расследуется 27 уголовных производств.

Как сообщается, наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, составлено на территории Подольского района столицы - 10. В Днепровском районе города зафиксировано 9 фактов, в Голосеевском - 6, в Оболонском - 5, в Соломенском - 4, в Шевченковском, Печерском, Деснянском и Дарницком - по 3 такие события, а в Святошинском районе - 2.

"Чтобы на должном уровне обеспечивать общественный порядок и безопасность во время предвыборной кампании и в день волеизъявления, столичные правоохранители проходят соответствующий курс тренингов и отрабатывают типичные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках", - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК на выборах 2019 утвердил сметы расходов окружных избирательных комиссий на 7 территориальных избирательных округов на общую сумму более 42 млн гривен.

РБК-Украина писало, что к выборам 2019 привлечены почти 100% личного состава Национальной полиции Украины.