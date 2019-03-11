У Києві зафіксовано 350 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Ілюстративне фото (УНІАН)

З початку виборчої кампанії в Києві відкрили 27 кримінальних справ

У Києві, в ході кампанії виборів президента України, співробітники Національної поліції України зафіксували 350 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Загалом, із початку виборчої кампанії, київські поліцейські склали 48 адміністративних матеріалів та розслідують 27 кримінальних проваджень.

Як повідомляється, найбільшу кількість протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, складено на території Подільського району столиці - 10. У Дніпровському районі міста зафіксовано 9 фактів, у Голосіївському - 6, в Оболонському - 5, у Солом'янському - 4, у Шевченківському, Печерському, Деснянському та Дарницькому - по 3 такі події, а у Святошинському районі - 2.

"Аби на належному рівні забезпечувати громадський порядок та безпеку під час передвиборчої кампанії та у день волевиявлення, столичні правоохоронці проходять відповідний курс тренінгів та відпрацьовують типові ситуації, які можуть виникнути на виборчих дільницях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК на виборах 2019 затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій на 7 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 42 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що до виборів 2019 залучені майже 100% особового складу Національної поліції України.