У Києві зафіксували 37 нових інфікованих коронавірусом, один летальний випадок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Четверо хворих - медичні працівники

У Києві за добу зафіксували 37 нових інфікованих коронавірусом, а загальне число хворих вже досягло 1159. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міського голови Києва Віталія Кличка.

Четверо хворих - медичні працівники.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 37 осіб. Четверо з них - медики. Один випадок за минулу добу - на жаль, летальний. Загалом у столиці вже 1159 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - повідомив Кличко.

За даними Кличка, захворіли 22 жінки у віці від 26 до 79 років; одна дівчина до 17 років; 11 чоловіків від 18 до 82 років і троє дітей у віці до 17 років.

"Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Видужало за добу 7 киян. Всього за цей час вилікувались 60 осіб", - резюмував міський голова Києва.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 478 нових випадків коронавірусу, а загальне число інфікованих становить 8125 осіб. При цьому 10 випадків підтвердили в анексованому Криму, серед яких два медики.

Також РБК-Україна писало, що у світі, станом на ранок 25 квітня, зафіксовано 2 831 915 випадків інфікування COVID-19 з початку пандемії, серед яких понад 800 тисяч вилікувалися. Найбільше жертв і хворих у США.