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В Киеве зафиксировали 37 новых инфицированных коронавирусом, один летальный случай

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 10:59
В Киеве зафиксировали 37 новых инфицированных коронавирусом, один летальный случай
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Четверо заболевших - медицинские работники

В Киеве за сутки зафиксировали 37 новых инфицированных коронавирусом, а общее число заболевших уже достигло 1159. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные городского главы Киева Виталия Кличко.

Четверо заболевших - медицинские работники.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них - медики. Один случай за прошедшие сутки - увы, летальный. В целом в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

По данным Кличко, заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет; одна девушка до 17 лет; 11 мужчин от 18 до 82 лет и трое детей в возрасте до 17 лет.

"Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровело за сутки 7 киевлян. Всего за это время вылечились 60 человек", - резюмировал городской глава Киева.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных составляет 8125 человек. При этом 10 случаев подтвердили в аннексированном Крыму, среди которых два медика.

Также РБК-Украина писало, что в мире, по состоянию на утро 25 апреля, зафиксировано 2 831 915 случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии, среди которых более 800 тысяч вылечившихся. Больше всего жертв и заболевших в США.

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