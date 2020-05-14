У Києві зафіксували більше 2000 випадків коронавірусу

У Києві зафіксували 2012 випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 52 людини. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, за минулу добу померли ще дві людини.

"Кількість мешканців міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 52 людини", - заявив він.

Захворіли:

31 жінка віком від 18 до 81 року,

15 чоловікiв від 23 до 80 років,

4 дiвчинки віком від 2 до 16 років та 2 хлопчика віком 12 і 16 рокiв.

Нагадаємо, в Україні вперше одужали від коронавірусу більше людей, ніж заразилися. За минулу добу одужали 427 чоловік, а заразилися 422.

Також у Збройних силах України за минулу добу, 13 травня, підтвердили вісім нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 14 травня коронавірус в світі діагностували у 4 429 744 осіб, з них - 298 174 особи померли. У США зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 - 85 197, а також випадків зараження. Ще 310 259 осіб там одужали.